„JÄRGMINE PEATUS“ | Absurdi täis Rumeenia: preestrid andmas poliitnõu, inimesi kimbutavad surnud ja nõidade maksustamine

Iga kuues rumeenlane pageb oma riigist ning vanemad räägivad võsukestele juba maast madalast, et tasub proovida välismaale kolida. Tiina sõnul on see Rumeenias justkui edu mõõdupuu. Ja ometi otsustas meie saatekülaline kolida Rumeeniasse ning just seal oma elu elada… Ta nendib, et vaatamata lagunenud majadele, vaesusele, reostusele, korruptsioonile ja bürokraatiale on Rumeenia tema jaoks sobiv elukoht. Väga meeldivad talle ka rumeenlased!