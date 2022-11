Politsei otsib Harjumaal kadunud Nikitat

Viimati nähti Nikitat pühapäeval, 27. novembril Kose vallas Viikingite külas öösel kella ühe paiku. Pärast seda pole teada, mis suunas Nikita liikus ning tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Politsei on meest otsinud eilsest saati ning läbi on käidud nii haiglad, tema lähedased kui ka tuttavad. Läbi on kammitud ka Viikingite küla ümbruskond nii koera kui ka drooniga, kuid paraku tulemusteta.