PUTINI TEISIKUD: Venemaa valitseja kehadublantide olemasolu usuvad nüüd vandenõuteoreetikute kõrval ka tähtsamad ametnikud

Kehadublantide maailm on keeruline ning külvab palju segadust ja kuulujutte. Teisikute näol on tegemist vahendiga, mida kasutavad eelkõige paranoilised diktaatorid oma turvalisuse tagamiseks. Viimasel ajal on olnud palju teooriaid selle kohta, kas kehadublanti kasutab ka Venemaa riigipea Vladimir Putin. Kuigi varem vihjasid sellele eelkõige vandenõuteoreetikud, siis Ukraina invasiooni järel on rääkinud sellest ka kõrgemad riigiametnikud.