Ettevõtte juht viimse hingetõmbeni: „Tarmeko oli Olev Niguli jaoks pereliige.“

Kõige tähtsam pere

„Kõige rohkem on ta kiitnud mulle oma peret, ta oli ülimalt õnnelik oma poegade käekäigu osas ja see andis talle hästi palju elujõudu,“ mõtiskleb Kallas. „Võib-olla sellised asjad olidki need, mis talle sellise pika eluea kindlustasid. Ta oli hästi perekeskne. Ta armastas väga oma naist Aljat, seda ütles ta mulle mitu korda, aga ma ei ole kindel, kas ta seda oma naisele üldse kunagi ütles.“

„Me oli me väga head sõbrad ja järgmisel aastal oleks saanud 40 aastat sõprust,“ meenutab Kallas, „Olin restorani Tarvas direktor ja helistas üks härrasmees, kes ütles, et ta on Olev Nigul, arvates, et kõik teavad, kes on Olev Nigul. Tal on külas välismaalased ning vaja neile pakkuda pidulik ja rikkalik õhtusöök. Ta palus mind seda korraldada. Või pigem käskis. Kontrollimaks asjade käiku, läksin õhtul töölt läbi ja jäime Oleviga juttu ajama. Ilmselt oli sümpaatia vastastikune ja sealt see sõprus alguse sai. Kuivõrd meil pole elus olnud ühtegi töö- ega ärisuhet, siis on see hästi siiras ja puhas sõprus olnud.“