KUST SAADA PÕLLURAMMU? Noorperemees: „Süda tilgub verd, kui söötis põllult viiakse muld kuskile karjääri täiteks.“

Eesti põllumeeste niigi raske elu on Ukraina sõjaga saanud järgmise hoobi. Venemaalt enam väetist ei osteta ning alternatiivid on kas kallid või napid. Harjumaa talurahvas näeb päästerõngast selles, et söötis põldudele maju ehitades tuleks ülejäävat mulda kasutada kui põllurammu, mitte visata prügimäele. „Põllumees otsib seda väärtusliku mulda väga taga,“ ütleb Priit Põldmäe, kes ideed veab.