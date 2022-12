NOORED PORNO KÜÜSIS! Seksuoloog: „Seda vaadates tekib noortel arusaam, et erektsioonid kestavad tunde ja naine on objekt.“

Seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa ei too välja täpset vanust, millal laps võib esimest korda pornograafilise sisuga kokku puutuda. „Uuringud on näidanud, et see vanus läheb järjest madalamaks. Kui keegi puutub pornoga kokku lasteaias, on see kindlasti erandlik. Ilmselt sattus laps sellele kogemata ligi. Algklassides tuleb see juba rohkem teemaks,“ tõdeb Birk-Vellemaa. „Kas on nad siis pornot juhuslikult näinud või teadlikult. Esimene kokkupuude ei pruugigi olla tahtlik, vaid keegi võib olla näidanud. Tegelikult internetist otsides tuleb väga lihtsalt välja seksuaalne materjal.“