Küsimus | Kui palju elab Tallinna territooriumil koeri ja kasse?

Tarmo Sulg, Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja ameti juhataja ülesannetes: „Käesoleval aastal on Tallinna loomade varjupaika jõudnud 642 kassi ja 204 koera, kellest tagasi omanikule on läinud 163 kassi ja 156 koera. Enamasti on koju tagasi läinud loomad kiibistatud ja registeeritud ning loomad tagastatakse võimalusel omanikule. Varjupaiga statistikale tuginedes hindame, et ca 25% kassidest ja 76% koertest on kiibistatud.