Seisukoht | Katuseraha tuleb anda Nursipalu inimestele

See on koht, kus Eesti riik ei tohi koonerdada. Kui vanaproua ütleb, et ta 70aastane, tal on maja juures õunapuud ja marjapõõsad ning ta ei soovi sealt ära minna, siis tuleb riigil ehitada prouale uus kodu. Mälestusi ja mitukümmend aastat vana õunapuud ei saa ta kaasa võtta, kuid samaväärse või isegi parema maja võiks riik pika elu elanud naisele lubada küll.