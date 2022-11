Nursipalu elanik: olen Afganistani sõja veteran ja mind saab oma kodust ära viia vaid käeraudades, tulgu nad ja proovigu!

„Ajakirjanikud?” Memm paotab koputuse peale ust ja esitab tere asemel sellise küsimuse. Oleme tulnud ette hoiatamata, keeranud Nursilt Sõmerpalu peale ja peatunud esimese metsaäärse maja juures. Lumi krudiseb, tihased säutsuvad noorte õunapuude peal. Toast tuleb piparkoogihõngu. Memme kaenla all on pisike koer ja selja tagant paistavad kaks last.

„Kohalikud!„ vastan. „Samas supis!“

Sest jah, olen „suppi” sattunud.