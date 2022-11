Juhtkiri | Nursipalu igale perele miljon!

Ses olukorras on mõistetamatu, miks riik andis juba eos initsiatiivi käest ja lasi tekkida kuulujuttudel, selle asemel, et teavitada juba varakult nii omavalitsust kui ka kohalikke inimesi. Mõistetav, et oma kodust ilmajäämine saab vaid negatiivseid emotsioone tekitada, sest tähendab juurte läbiraiumist, mitme põlvkonna töö korstnassekirjutamist, solvumist riigi peale ning asjade praeguse seisu juures ka suurt rahalist kaotust.

Seni on kodusest väljatõstmisi läbi viinud ju võõrvõim, kui Eestisse tulnud punavägede baaside jaoks alad kohalikest puhastati või Narva veehoidla rajamiseks asustati külasid ümber. Eesti riigi suur võimalus on praegune vastasseis lahendada tsiviliseeritumal kombel – niipalju kui see praeguses olukorras on võimalik.