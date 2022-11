SÕJAKOKKUVÕTE | Sõduriemad said lohutuseks saunalinad

Ukraina riikliku tuumaenergiaettevõtte Enerhoatomi juht Petro Kotin sõnas pühapäeval televisioonis, et on märke, et Vene väed võivad valmistuda Zaporižžija tuumaelektrijaamast lahkuma. Ta märkis, et Venemaa propagandaväljaanded on hakanud muu hulgas rääkima tuumajaama ÜRO hoole alla jätmisest – selline jutt ei tule ilma loata ülevaltpoolt. „Jääb mulje, et nad pakivad oma kompse kokku ja varastavad senikaua kokku kõike, mida kätte saavad,“ rääkis Kotin.