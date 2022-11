SALAPÄRANE ÄKKSURM: mis küll juhtus Valgevene välisministriga?

Uladzimir Makjei oli 64aastane. Ta pidas välisministri ametit 2012. aastast. Makjei osales vaid mõni päev enne surma SRÜ riikide kohtumisel. Ministri tööpäev on tihe, üks naaber võttis kätte ja tungis teisele kallale ning hoolega tuleb pugeda nii enda riigi kui Venemaa diktaatorile, nii et võib-olla ei pidanud mehe süda lihtsalt vastu. Samas polnud tal ühtegi kaasuvat haigust. Ukrainast rääkis Makjei meeldivalt, kinnitades vahetult enne Venemaa pealetungi veebruaris, et tema sõbralik suhtumine naabrisse pole vähimalgi määral muutunud. Lääne diplomaatidele olevat Makjei eraviisiliselt tihtilugu Venemaad laitnud, ehkki ta pahandas septembris ÜRO saalis, et Ukrainas toimuv on Lääne süü. Sahinad tema väidetavast kahepalgelisusest polevat aga Vene ametnikele väga meeltmööda.