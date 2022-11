Politsei otsib Tallinnas kadunud Vasilyt

Vene keelt kõnelev Vasily on 160 - 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja tal on halli värvi juuksed. Teadaolevalt on tal seljas tumesinine teksamaterjalist lukuga jope, millel on ka kapuuts. Jalas on halli värvi püksid, peas võib ta kanda musta ja punase värviga soni või musta värvi mütsi. Mobiiltelefoni on tal välja lülitatud.