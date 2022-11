Politsei pidas Kiviõlis kinni tapmises kahtlustatava 58aastase mehe

„Selle raske kuriteo motiiv ja muud üksikasjad on alles selgitamisel, kuid karm tõdemus on, et enamus raskeid vägivallakuritegusid, sealhulgas tapmisi, pannakse toime alkoholijoobes. Alkoholi mõjul ei osata tekkinud konflikte enam sõnadega lahendada, need muutuvad vägivaldseks ja lõppevad halvimal juhul kellegi surmaga,“ lisas Mürsep.