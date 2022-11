SUUR ÜLEVAADE | HÄÄLEMAGNETID JA PEKSUPOISID: kes kahmavad riigikogu valimistel suurima saagi?

Haabersti, Põhja-Tallinn, Kristiine

Reformierakond: Kristen Michal. 2019. aastal 6347 ja 2015. aastal 4766 häält.

EKRE: Urmas Reitelmann. 2019. aastal 2585 häält.

Michal on oravate seas üks natuke kummaline kuju, kelle „parim enne“ paistab nii politoloogidele, meediale kui konkurentidele juba ammu läbi olevat, aga valimistulemus muudkui tõuseb. Alates 2002. aasta kohalike omavalitsuste valimistest on Michal saanud kõigil valimistel aina rohkem hääli, mis on niivõrd staažikate poliitikute seas pigem haruldane.

Mõned nädalad tagasi ütles isegi üks Õhtulehe valvetelefonile helistanud ja tervet oravaparteid sõimanud vihane mees, et Michal on nende ainuke aus poliitik! See ilmestab üsna hästi, et Michal on mingil põhjusel sümpaatne ka neile, kes muidu ehk Reformierakonda ei valiks.

EKRE paneb Michalile vastu Urmas Reitelmanni, kes tegi 2019. aasta valimistel EKRE esinumbritest tagantpoolt teise tulemuse. Vähem hääli sai vaid Riho Breivel Ida-Virumaal. Reitelmann on küll aeg-ajalt meediapilti pääsenud, kuid esimese kategooria staariks ta tõusnud pole. Lisaks kandideerib Reitelmanni selja taga teise numbrina Varro Vooglaid, kes kindlasti omajagu hääli endale krabab.

Viimaste Norstati reitingute järgi edestab Reformierakond EKREt siin valimisringkonnas ligi 20 protsendi võrra. Kindlasti soovivad omajagu kaarte segada ka sotside ja Keskerakonna esinumbrid Raimond Kaljulaid ning Tanel Kiik.

Prognoos: Michal võidab kindlalt Reitelmanni. Pigem on intriig, kas Reitelmann suudab Vooglaiust või väiksemate reitingutega erakondade esinumbritest jagu saada.