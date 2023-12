„SEE OLI PUHAS ÕNNETUS!“ Rikošettlask võttis elu kogenud püssimehelt

„Kriminaalmenetluses kogutud tõenditest selgus, et tegu oli õnnetute asjaolude kokkulangemisega, mille käigus tabas looma suunas lastud kuul rikošetina teist jahimeest,“ ütleb Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Indrek Kalda. Ta lisab, et ei tuvastatud, et keegi oleks rikkunud jahipidamise eeskirju. „Samuti ei viidanud tõendid sellele, et keegi oleks pannud tahtlikult või ettevaatamatusest toime kuriteo. Kuna kuritegu ei olnud alust kellelegi ette heita, lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalmenetluse.“