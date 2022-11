„SEE OLI PUHAS ÕNNETUS!“ Ajujahil kaotas elu kogenud püssimees

Lääne prefektuuri info järgi suri 72aastane mees kuulitabamusest sündmuskohal. Saarerahvas on Õhtulehele viidanud, et laskjaks oli mandrimees ning surmava tabamuse sai Soome kodanik. Küsimuste puhul ei paranda Tahkuna jahiseltsi juht Harri Kattel meeste tausta, vaid ütleb, et kõik jahilised, kes olid 26. novembril metsas, olid kohaliku Tahkuna jahiseltsi liikmed. „Seal ei olnud mitte ühtegi võõrast inimest,“ ütleb Kattel. „Ta [hukkunu] ei olnud turist, ta on olnud meie seltsi liige juba seitse-kaheksa aastat.“