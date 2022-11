PÄRAST NOORUKI UPPUMIST: Noblessneri kai muutub ohutumaks

Päästeamet ja politsei esitasid oma analüüsidele tuginedes soovitusi, kuidas tõsta sadamaala turvalisust. Noblessneri eriprojektide juht Ann Virkus lausub, et mõned ettepanekutest on realiseeritavad lähiajal, mõned vajavad parima lahenduse leidmiseks põhjalikumat analüüsi.

Virkus ei soostunud välja tooma, mida täpselt muutma hakatakse. „Üks eesmärke on muuhulgas teadvustada inimestele merele avatud linnaruumi eripärasid,“ sõnab ta.

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlap lausub, et Noblessneri puhul on tegemist kaasaegse linnaruumi osaga, aga ka sadamaalaga, millega paratamatult kaasnevad teatud riskid. Pihlapi sõnul on eesmärk välja mõelda lahendused sadamaalal ohutuse tagamiseks ning ühtlasi veelgi rohkem teadvustada inimestele sadamaalal viibimise reegleid.