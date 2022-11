Kaitsja taotleb prokuratuurilt ärimees Nikolai Ossipenkole ekspertiisi määramist

Nikolai Ossipenko sõnul on tema tervis Viru Vangla meditsiiniosakonnas on oluliselt halvenenud. Eeldatavalt ta saab ettenähtud ravimeid, aga Viru Vangla meditsiiniosakond ei hoolda teda, kuigi eksperdid on sellele olulist tähelepanu juhtinud, selgitas kaitsja Jüri Leppik. Võlaõigusseadus rõhutab, et tervishoiuteenuse osutamisel peab vaatama patsiendi arstiteaduse reeglite järgi tema tervise huvides läbi, nõustama ja ravima patsienti, samuti teavitama patsienti tema tervisest ja ravi käigust ning tulemustest. Tervishoiuteenuse osutamine hõlmab ka patsiendi hooldamist tervishoiuteenuse osutamise raames.

„Viru vangla meditsiiniosakond ei anna Nikolai Ossipenko sõnul talle selgitusi tema tervise seisukorra, ravi käigu ja tulemuste kohta vaatamata sellekohaste küsimuste esitamisega. Kui nt tehakse EKG, siis millised olid tulemused ja järeldused, ei kommunikeerita,” vahendas kaitsja. „Nikolai Ossipenko on voodihaige ja ekspertide hinnangul vajab ta igapäevast kõrvalabi kõikide tegevuste sooritamisel, sh toidu ettevalmistamisel, riietumisel, pesemisel ja tualetitoimingutel.

Viru vangla ja prokuratuuri kinnitusel osutavad hooldusel abi kinnipeetavatest abistajad, mitte meditsiinipersonaal. Hooldajat Viru Vangla meditsiiniosakond ei ole Nikolai Ossipenkole võimaldanud.” 17. novembril esitas kaitsja prokuratuurile taotluse ekspertiisi määramiseks, et saada spetsaialistide hinnang Nikolai Ossipenko tervisliku seisukorra kohta võrreldes varasema ekspertide poolt teostatud ülevaatusega. Kohtumenetluse osas on eksperdid selgelt kinnitanud, et ei ole soovitatav tema osalemine väljaspool elukohta toimuvates menetlustoimingutes, sh kohtuistungil.