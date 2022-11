Õiguskantsler palub vangidele rohkem süüa anda

„Tegite ettepaneku, et vangla võiks õhtu- ja hommikusöögi vahele jäävat ajavahemikku arvestades pakkuda võimalusel õhtusöögiks kaloririkkamat toitu või pärast õhtusööki veel kerget einet. Viitasite seejuures oma 2014. aastal tehtud kontrollkäigu soovitusele,“ seisab Viru vangla direktori Marek Aasa kirjas õiguskantslerile. Vangla jääb leiab, et sotsiaalministri määruses sätestatud nõuded toidu, sh kaloraaži, vitamiinide ja mineraalainete asjus on kinnipeetavale, sh alaealistele ja noortele pakutava toiduga igati tagatud. „Õhtuoote pakkumine eeldaks muudatusi nii söögikordade kaloraažis, töökorralduses ning vajaks samuti täiendavaid rahalisi vahendeid. Vangla eelarves on kinnipeetavate toitlustamisele ettenähtud kindlad kulud, mida vangla ei saa ületada, seega käesoleval ajal täiendava eine pakkumine ei ole võimalik.“