Juhtkiri | Jõuluvana, palun too kiusamisvaba kool

Kõik ei saa seda endale lubada, näiteks paljud õpetajad on ülekoormatud. Pidevalt on nende õlule laotud uusi ülesandeid, nagu ka kiusamise ennetamine. Seda peab loomulikult tegema, sest keegi ei taha käia koolis, kus teda kiustatakse. Kiusamine pole aga nähtus, mille lahendamiseks piisab täiskasvanu näpuga viibutamisest, et lapsed, ärge nii enam tehke. Asjatundmatu juhtumisse sekkumine võib kiusamist hoopis hullemaks teha.

Juuru Eduard Vilde kooli direktor Kalle Kõiv ütleb, et riik võiks aidata õpetajate koormust vähendada, tõstes nende töötasu ning ameti prestiiži. Ületöötanud õpetaja lihtsalt ei suuda õpilasi õnnelikuna hoida ja kõiki konflikte märgata. Mõnikord pole omavalitsustel ka raha, et kooli tugispetsialiste palgata. Iga laps väärib turvalist koolikeskkonda. On ülioluline, et ühiskonnana pööraksime teemale piisavalt tähelepanu ja looksime võimalused, et õpetajad saaksid teha oma tööd võimalikult hästi.