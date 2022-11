Hanno Matto | Jalgratturitele valget laeva, palun! 

Pommuudise tegi teatavaks keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Maris Arro ettekandes „Valge laeva ootus ehk millal tuleb ja milline saab olema elektriautode soetamise uus toetusmeede?“: Elektrisõidukite ostutoetus tuleb uuesti, kogusummas 10 miljonit! Meenutuseks, et viimati oli see summa kõigest 570 000. Toetust jagub autodele ja taristule ja kauaoodatult ka, fanfaarid, kasti elektrijalgratastele.



Õige samm, aga lühike ja komistav! Kindlasti aitab vastav meede müüa täiendavalt mitmeid ja võibolla isegi mitmekümneid börsil noteeritud kodumaise Hagen Bikes kastirattaid, kuid oluline muutus Eesti liikuvuses jääb saavutamata. Rahvusringhäälingu uudistest selgus, et elektriautode kasutuselevõtu toetamiseks on eraldatud siiski „vaid” üheksa miljonit eurot, kuid igapäeva elektriliste jalgrataste soetuse toetamisest mitte sõnagi!