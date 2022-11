„MAHA XI JINPING!“ Hiina karm koroonapoliitika on põhjustanud riigis ebahariliku protestilaine

Mitmetesse linnadesse – sealhulgas Shanghaisse ja Pekingisse – levinud protestilaine on Mandri-Hiinas äärmiselt haruldane nähtus. Seda põhjusel, et president Xi Jinpingi juhitud riigis on eriarvamuste avaldamine võrdlemisi rangelt piiratud. Nüüd on paljude kodanike pahameel vallandunud ning linnatänavatel skandeeritakse: „Maha Hiina kommunistlik partei“ ja „Maha Xi Jinping“.