KONKURENTIDEL POLE VÕIMALUSTKI: maailma pikima ametiajaga president jätkab valitsemist

Obiang haaras võimu 1979. aastal, kui ta kukutas riigi esimese presidendi Francisco Macias Nguema. Teatavasti kuulutas viimane end eluaegseks presidendiks ning säilitas võimu isikukultuse ning tagakiusamiste abil. Ehkki Obiang kuulus esialgu Maciase siseringi, hakkasid nii tema kui ka mitmed teised Maciase lähikondlased 1970ndate lõpus kartma, et president on hulluks läinud. Näiteks andis too käsu hukata Obiangi vend. Seetõttu korraldati Obiangi juhtimisel riigipööre ning Macias kukutati ning mõisteti surma.