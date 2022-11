OTSEBLOGI | Suri Valgevene välisminister. Venemaa hädas varude ja sõduritega: luureraporti andmeil tulistab Venemaa tuumalõhkepeadeta rakette

Valgevene endine minister ja diplomaat Pavel Latushka kommenteeris eksklusiivintervjuus NEXTA-le välisminister Makei surma. Tema sõnul teadis Makei Lukašenkast ja tema plaanidest liiga palju – rohkem kui keegi teine.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Belgia peaminister Alexander De Croo allkirjastasid laupäeval De Croo töövisiidi ajal Kiievis toetusdeklaratsiooni Ukraina Euroopa Liidu ja NATO liikmelisusele.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles laupäeval Kiievis visiidil, et Venemaa lõikab ära elutähtsa infrastruktuuri oma jõupingutustes Ukrainat murda. Ukraina pealinnas toimunud rahvusvahelisel toiduga kindlustatuse tippkohtumisel antud kommentaarides ütles Morawiecki, et Venemaa on „ülehinnanud oma sõjalist potentsiaali ja teab juba, et võit lahinguväljal ei pruugi olla saavutatav“.

Venemaa välisministeerium teatas laupäevases avalduses, et on „sügavalt šokeeritud“ uudisest Valgevene välisministri Vladimir Makei surmast. Makei suri 64aastaselt, teatas Valgevene välisministeerium laupäeval. Ministeerium teatas oma ametlikul Facebooki kontol, et ta suri äkitselt, andmata tema surma asjaolude kohta rohkem üksikasju.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et algatus „Grain from Ukraine“ näitas, et ülemaailmne toiduga kindlustatus ei ole Kiievi jaoks lihtsalt tühjad sõnad. Zelenskõi ütles, et Kiiev on kogunud enam kui 20 riigist ja Euroopa Liidult ligikaudu 150 miljonit dollarit, et eksportida teravilja sellistesse riikidesse nagu Etioopia, Sudaan, Lõuna-Sudaan, Somaalia ja Jeemen.

Venemaa varud ammenduvad. Briti luureraporti andmeil tulistab Venemaa tuumalõhkepeadeta rakette.

Jätkub elektrivõrgu taastamine, kuid endiselt on paljud ukrainlased ilma püsiva elektrita. Pimedusega võitleb ka Kiiev.

Hiljuti vabastatud Hersoni sadamalinnast on käimas elanike vabatahtlik evakueerimine. Esimene rong viis minema 100 inimest, teatas Ukraina valitsus.

Ukraina ei näe tõendeid selle kohta, et Ukraina õhutõrjeraketi killud oleks kukkunud Poola linna Przewoduvi territooriumile.

Mitmed Euroopa Liidu riigid teatasid, et kingivad Ukrainale elektrigeneraatorid, et aidata riigil talveks kütet saada.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles, et Venemaa rünnakud Ukraina kriitilisele infrastruktuurile on märk Vladimir Putini „meeleheitest„. “Putin sihib Ukraina elektrivõrku ja muud tsiviilinfrastruktuuri, et maskeerida oma sõjalisi ebaõnnestumisi.“

Vladimir Putin kohtus esimest korda Ukrainas sõdivate sõdurite emadega ja nimetas võitlejaid kangelasteks.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et allianss ei takistaks Poola soovi kohaselt Saksal õhutõrjesüsteeme Ukrainale anda.

Venemaa on sõjale Ukrainas kulutanud hinnanguliselt 82 miljardit USA dollarit ehk veerandi oma aastaeelarvest. Hinnang sisaldab otseseid kulusid, mis on vajalikud sõjaliste operatsioonide toetamiseks. Kuid see ei hõlma stabiilseid kaitsekulutusi ega majandusega seotud kahjusid.

Zelenskõi: teateid Venemaa rünnakutest vabastatud Hersoni oblastile tuleb „peaaegu iga tund“. President Volodõmõr Zelenskõi ütles 24. novembril peetud kõnes, et sagedased rünnakud algasid pärast seda, kui Vene väed olid sunnitud Hersoni oblastist lahkuma.

Putin: naftale hinnalae kehtestamisega kaasnevad energiaturule tõsised tagajärjed. Putin rõhutas, et sellised tegevused on vastuolus turusuhete põhimõtetega ja toovad suure tõenäosusega kaasa tõsiseid tagajärgi globaalsele energiaturule.