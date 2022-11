Eesti eraldas 50 000 eurot Ukraina humanitaaralgatusele „Vili Ukrainast“. Karis: nälg ei tohi olla sõjarelv

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Venemaa agressioonil Ukraina vastu tugev mõju ka paljudele piirkondadele väljaspool Euroopat. „Me teame, et Venemaa sõda Ukrainas mõjutab toidujulgeolekut ja tõstab toidu hinda, mis omakorda suurendab nälga ja süvendab inimeste kannatusi nii Aasia kui ka Aafrika riikides,“ ütles Reinsalu. „Eesti on eraldanud Ukraina humanitaaralgatuse toetamiseks 50 000 eurot,“ lisas ta.

Täna paneb Ukraina koostöös Eesti ja teiste riikidega teele viljalaevad Ukrainast Aasia ja Aafrika riikidesse. Esimesed kaks Ukraina viljalaeva on juba humanitaarabina Etioopiasse ja Somaaliasse saadetud.

Reinsalu ütles, et teha seda täna, holodomori mälestuspäeval, on eriti sümboolne. „Ukrainlased seisid 90 aastat tagasi vastu julmale rünnakule enda ja oma lähedaste elule ning teevad seda ka nüüd, vapralt meie kõigi heaolu kaitstes,“ ütles minister. „Rahvusvahelise üldsuse kohus on Ukrainat igakülgselt toetada, kuni sõda on võidetud, ja kindlustada, et ükski Ukrainas toime pandud kuritegu ei jääks karistuseta,“ rõhutas Reinsalu.

President Karis: nälg ei tohi olla sõjarelv, ometi kannatavad Venemaa agressioonisõja tõttu miljonid inimesed üle maailma

„Nälg ei tohi olla sõjarelv. Ometi kannatavad miljonid inimesed üle maailma Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tagajärgede tõttu. Venemaa raketirünnakud, Ukraina sadamate blokaad, mineeritud põllud ja toidutootmise häirimine süvendavad ülemaailmset toidupuudust ja nälga,“ rõhutas president Alar Karis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi humanitaaralgatuse „Grain from Ukraine“ avaürituse videopöördumises. Täna möödub 90 aastat NSV Liidu poolt Ukrainas põhjustatud näljahädast ehk holodomorist, mille tagajärjel suri miljoneid inimesi.

„Ukraina mäletab surmavat näljahäda ehk holodomori, mis võttis miljonitelt inimestelt elud. Stalini poliitika loodud totalitaarne süsteem püüdis kustutada mälestusi näljahädast ja selle ohvritest. Ometi Ukraina mäletab ning maailm mäletab. Oma vabaduse, suveräänsuse ja iseseisvuse kaitsmise kõrval jätkavad ukrainlased mujal maailmas nälja tõttu kannatavate inimeste abistamist,“ sõnas president Karis.

Riigipea tervitas täna käivitatud Ukraina presidendi humanitaaralgatust toidukriisi leevendamiseks Aafrikas ja Aasias ning kinnitas, et Eesti koos teiste partneritega toetab seda, et aidata neid, kes on silmitsi näljaga. „Siiski teame, et kõige tõhusam viis toidukriisi leevendamiseks ja nälja vähendamiseks on lõpetada Venemaa agressioon Ukraina vastu,“ sõnas president Karis.