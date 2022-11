BLOGI | Putin kohtus esimest korda sõdurite emadega: ma mõistan teie valu

Hiljuti vabastatud Hersoni sadamalinnast on käimas elanike vabatahtlik evakueerimine. Esimene rong viis minema 100 inimest, teatas Ukraina valitsus.

Ukraina ei näe tõendeid selle kohta, et Ukraina õhutõrjeraketi killud oleks kukkunud Poola linna Przewoduvi territooriumile.

Mitmed Euroopa Liidu riigid teatasid, et kingivad Ukrainale elektrigeneraatorid, et aidata riigil talveks kütet saada.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles, et Venemaa rünnakud Ukraina kriitilisele infrastruktuurile on märk Vladimir Putini „meeleheitest„. “Putin sihib Ukraina elektrivõrku ja muud tsiviilinfrastruktuuri, et maskeerida oma sõjalisi ebaõnnestumisi.“

Vladimir Putin kohtus esimest korda Ukrainas sõdivate sõdurite emadega ja nimetas võitlejaid kangelasteks.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et allianss ei takistaks Poola soovi kohaselt Saksal õhutõrjesüsteeme Ukrainale anda.

Venemaa on sõjale Ukrainas kulutanud hinnanguliselt 82 miljardit USA dollarit ehk veerandi oma aastaeelarvest. Hinnang sisaldab otseseid kulusid, mis on vajalikud sõjaliste operatsioonide toetamiseks. Kuid see ei hõlma stabiilseid kaitsekulutusi ega majandusega seotud kahjusid.

Zelenskõi: teateid Venemaa rünnakutest vabastatud Hersoni oblastile tuleb „peaaegu iga tund“. President Volodõmõr Zelenskõi ütles 24. novembril peetud kõnes, et sagedased rünnakud algasid pärast seda, kui Vene väed olid sunnitud Hersoni oblastist lahkuma.

Putin: naftale hinnalae kehtestamisega kaasnevad energiaturule tõsised tagajärjed. Putin rõhutas, et sellised tegevused on vastuolus turusuhete põhimõtetega ja toovad suure tõenäosusega kaasa tõsiseid tagajärgi globaalsele energiaturule.

Ülevaade Ukraina kaotustest sõjas: üheksa kuu jooksul on tapetud üle 5500 tsiviilisiku, 2 miljonit inimest küüditatud Venemaale ning uuritakse üle 47 000 Vene vägede poolt väidetavalt korda saadetud sõjakuritegu. Üle 300 lapse on teadmata kadunud. Venemaa on Ukraina pihta tulistanud 4500 raketti.

Ukraina sõja ajal on kadunud üle 15 000 inimese, teatas Rahvusvahelise Kadunud Isikute Komisjoni (ICMP) esindaja.