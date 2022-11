TOP | Rahakülv katuselt

Katuseraha on taas jagatud. Iga aasta aina ülbemalt. Kõik kritiseerivad ja leiavad, et see on hirmus halb. Aga keegi midagi ei muuda ja järgmisel aastal on jälle samamoodi. Ja pole kindel, et raha üldse sihtotstarbepäraselt kasutatakse – Otepää lipumuuseumile eraldatud raha eest remonditi raekojas asuvat turismiinfopunkti. Ehk peaks hoopis ühel päeval Toompea aknast lihtsalt sajalisi loopima, saab see, kes saab. Ehk keegi saab tõesti midagi vajalikku osta.