ELUOHTLIKUD MÄNGUD TAAS RINGLEMAS! Poisid otsivad adrenaliini, viskudes sõidukite ette

Iga natukese aja tagant täheldatakse, et lapsed on mingitel mõjutustel leidnud eluohtliku mängu, mille sisuks on võimalikult napilt sõiduteelt masina eest ära hüpata. Kinnitatud andmetel harrastati seda hiljuti Harjumaal. „Tõenäoliselt utsitatakse neid selleks kuskil sotsiaalmeedia sügavustes. Sealt saavad tänapäeval sellised üleskutsed ja pähe pandud halvad ideed alguse,“ ütleb politsei Võru piirkonnavanem Anti Paap.