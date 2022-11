Sanna Marin: täiskohaga töötaja kuupalk peaks Soomes olema 3000 eurot

Peaminister Sanna Marin tõdes, et tööeluga seoses on jäänud mitmed asjad riigis veel tegemata. Ta avaldas kahetsust, et võrdse tasustamise põhimõtteid pole õnnestunud nii efektiivselt kehtestada, kui võimul olevad sotsiaaldemokraadid soovisid. „Kui aga vaadata tööhõive määra, siis on valitsus kiiduväärselt hakkama saanud,“ sõnas Marin.