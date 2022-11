Maailma võimsamas riigis, mis mõne aasta pärast tähistab oma iseseisvuse veerandtuhandeaastast juubelit kogunevad enamus perekondi kord aastas n-ö kodukolde juurde. Tihti toimub see kogunemine mõnes väikelinnas, sellises nagu kord Tom Sawyer planku värvis, sest just sellised paigad on Ameerika häll. Miljonid ameeriklased, kes ehk küll sündinud suurlinnades nagu Los Angeles või New York on päritolult tegelikult sellisest keskkonnast. Erinevalt meist, kes me koguneme vanavanemate majja enamasti jõulude ajal, on Ühendriikides selleks päevaks Tänupüha. Kogu rahvas, nii vabariiklased kui demokraadid unustavad sel päeval omavahelised hõõrumised ja vastandlikud vaated elule ja naudivad perekeskset olemist. Muidugi on sel pühal ka oma väike tõrvatilk juures, miljonid kalkunid peavad enne seda päeva oma maise teekonna lõpetama. Tänamine on selle päeva keskne sõnum kogu Ameerikamaale.