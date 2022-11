Iseäranis on ajakohane seltsis eneseharimine praegu, mil õpetajate palgad on tõotatud peatselt kergitada enneolematutesse kõrgustesse, nii et rahasaju ohjamisega kaheldamatult kimpu jäävad ähmis koolipreilnad ja –papad tarvitsevadki just sellekohast tarka nõu.