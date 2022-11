Seisukoht | Tantsusaate suured võidud

Sel pühapäeval selgub telesõu „Tantsud tähtedega“ võitja. Lahingus on kuldne kolmik, mille koosseisusu kuuluvad inimesed väga erinevatelt elualadelt: näitlejanna Ülle Lichtfeldt, vutiguru Ragnar Klavan ja riigikogu esimees Jüri Ratas. Saatevõidust olulisem on see, et nad kõik on juba praeguseks väga palju võitnud.