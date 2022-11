JUBA AMMUGI MUUTUSEKS VALMIS! Vene õppekeelega kooli õpetaja: „Eestis võiks olla rohkem eesti keelt!“

Tartu vene õppekeelega koolis saavad vene emakeelega lapsed eesti keele selgeks ühe aastaga. „Me oleme juba 30 aastat üleminekuks valmistunud. Meie õpilased ja õpetajad hüppavad ühelt keelelt teisele ning me ei tee sellest mingit probleemi. See on vabadus, kui inimene saab opereerida mitmes keeles ja seda meie lapsed oskavad, sest ka õpetajad oskavad seda,“ ütleb Tartu Annelinna gümnaasiumi õppejuht ja muusikaõpetaja Julia Trubatšova.