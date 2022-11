Lumelabidas on sinu parim abiline lumisel talvel

Lumelabidas aitab hoida teed puhtana

Lumise talve korral tuleb ette, et iga päev või lausa mitu korda päevas on vaja haarata lumelabidas ning asuda teid ja hoovi puhastama. Pideva lumesaju korral on see lausa hädavajalik, sest muidu võib peatselt avastada, et kogu hoov on nii suure lumekatte alla mattunud, et selle puhtaks tegemine muutub väga keeruliseks. Lumelabidas aitab sul aga hoida peamised teerajad puhtana, et sina ja sinu lapsed saaksid ilma kõrges lumes sumpamata tuppa astuda. Varu endale mitu lumelabidat, nii väiksem kui ka suurem, et oleks kergem teid puhastada. Samuti võimaldab see sul kaasata ka teisi pereliikmeid lume lükkamisesse, et töö ja lõbu ühendada. Kõigele lisaks saab ka mõnes lisakilost väga hästi lahti, sest tegemist on korraliku füüsilise tööga.

Kui sul on väga suur aed ja pikk tee, mida lumest puhastada, siis ainuüksi lumelabidas sind ei aita ja lisaks sellele võiks soetada ka lumesaha, mis puhastab tee kiiremini ja lihtsamalt. Seega sõltuvalt ala suurusest, mida soovid hoida lumest puhtana, vali lumelabidas või mõni teine abivahend, et kõik teed oleksid puhtad.

Lumelabidas, -sahk, -puhur – mida millal kasutada?

Talve eel tekib paljudel küsimus, et mis on see õige lahendus. Kas lumelabidas, -sahk või hoopiski -puhur? Või on vaja ehk kõike kolme? Lumelabidas on kindlasti see aiatööriist, mis võiks igal juhul olla olemas. See on ideaalne selleks, et saaksid koduukse juurest kuni tänavani lükata puhtaks piisavalt laia teeraja, mida mööda saab autosse või tänavale kõndida. Vali sellise suurusega lumelabidas, mida vajad. On olemas nii väiksemaid kui ka suuremaid.

Lumesahk on lumelabidast suurem ja võimsam, see kulub ära kõigile, kes elavad maal ja kellel on peateeni pikem maa. Tihtipeale ei puhastata ka mingit osa teest ja selle jaoks, et pääseda kerge vaevaga tööle, tuleb see töö ise ära teha. Lumesaha abiga on see lausa käkitegu, sest see on loodud suurema lumehulga koristamiseks suurtelt aladelt.

Lumepuhur on hea alternatiiv lumelabidale, sest sellega saab imehästi enda koduhoovi raja sisse, et pääseda puukuuri või tänavale. Lumelabidas käes tuleb teha palju tööd, aga lumepuhur teeb enamiku ise ära ja sinu ülesandeks jääb seda vaid õigel rajal hoida. Sinul jääb rohkem jaksu tegeleda enda lemmiku spordialaga!