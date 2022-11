VIDEO | Kuidas vähendada tekkivat jõulustressi? Vaata Lidli häid nõuandeid!

Jõulud on üha lähemale hiilimas, mistõttu hakkavad inimesed ka pühadeks valmistuma. Mida armsatele inimestele kingiks soetada? Milliseid toite jõululauale panna? Kust mida ometi soodsamalt saaks?! Need on vaid vähesed küsimustest, mis keerlevad meie peas…