Tallinna Hoiu-laenuühistu: sajandipikkuse traditsiooni hoidja

TÄHTAJALINE HOIUS , kus hoiuse intressimäärad on kuni 6,5% aastas. Tallinna Hoiu-laenuühistu üks põnevamaid tooteid on HOIUS 24, mis võimaldab hoiuse igal ajal ennetähtaegselt lõpetada, säilitades sealjuures teenitud intressi. Sisuliselt on tegemist nõudmisega hoiusega, kuid selle vahega, et kui pangad pakuvad nõudmiseni hoiusele madalat intressi, siis Hoius24 intressimäär on 3,5%.

Nüüd lisandus eelmainitud hoiustele veel MAKSIHOIUS, kus hoiuseperiood on 5 aastat ja minimaalne hoiusesumma on 2000 eurot. Maksihoiusel on igakuine intressimakse piisavalt suur, et kogudes sääste Maksihoiuses, saab sellelt tootelt tekitada endale igakuise täiesti arvestatava rahavoo. Seda enam, et Maksihoiuse intress on kuni 7 protsenti aastas!

Investeering põlvkondadeks

Eesti leibkondade hoiuste jääk oli Eesti Panga andmetel tänavu septembris 11,145 miljardit eurot. Teadupärast on pankade makstavad intressid viimastel aastatel olnud väga madalad, samas kui inflatsioon Eestis on üle 20 protsendi aastas, mis tähendab, et sellise tempo jätkudes kahaneb pikas vaates selle hiiglasliku summa ostuvõime väga palju. Nõudmiseni hoiustele on samas praegu väga raske pakkuda ka muid investeerimise alternatiive, sest rahaturud on väga rahutud ja võtnud mingiks ajaks kindla suuna alla.

Kogu selles keerulises perioodis on säästude ja seeläbi oma tuleviku kindlustamine paras väljakutse, Tallinna Hoiu-laenuühistu missioon ongi pakkuda selles ebastabiilses keskkonnas oma liikmetele majanduslikku turvatunnet. Hoiustades THLÜ-s tagate oma säästude ostuvõime ning kindlustate sellega oma tuleviku.