Grosberg: Venemaa on laskemoonast ära kulutanud kaks kolmandikku, kuid seda jätkub veel kuueks kuuks

Grosbergi sõnul pole viimasel nädalal rindejoonel olulisi muutusi toimunud ja keskkonna osas on jõutud sellesse punkti, millest ta on augustikuust saati rääkinud. „Ilmastik, eelkõige vihm ja sellest tulenev maapinna mitteläbitavus on viinud selle seisuni, kus kineetilised rünnakoperatsioonid toimuvad ainult väga väikeste üksustega ja väga piiratud aladel,“ seletas Grosberg.

Madal pilvisus ja pidev vihm seavad piirangud ka õhuväeüksustele, kes tegutsevad veel vähem. Igasuguste mehitamata õhusõidukite kasutamine on samuti keerulisem kui eelnevalt. „Sellest tulenevalt on kaitsjatel ründajate ees eelis. Ründajad kummalgi poolel pole erilist edu saavutanud.“

Grosberg ütles, et muutus võib tulla siis, kui Ukrainasse saabub suuremat sorti talv. Ilmad lähevad seal külmaks detsembri keskpaigast jaanuari ja veebruarini. Kui maapind läbi külmub, tekib võimalus minna soomustehnikaga suurematesse manöövritesse ja teha rohkem pealetungioperatsioone.

„Vene Föderatsioon on meie hinnangul tänaseks päevaks olemasolevast laskemoonakogusest ära kulutanud umbes kaks kolmandikku või natuke alla selle. Sellest tulenevalt on viimastel nädalatel kõikides lahingumoonaelementides toimunud langus. Osaliselt sellepärast, et ründeoperatsioone ei ole võimalik suures mahus teha, ja teiseks laskemoona kokkuhoid, kuna tõenäoliselt tahetakse kevadel pärast maapinna kuivamist intensiivsemate lahingutega jätkata,“ rääkis Grosberg.

Seetõttu on Venemaa juba eelnevalt üritanud laskemoona osta Iraanist droonide näol kui ka ballistiliste rakettide näol Põhja-Koreast. Jätkuvalt toimub laskemoona vedu Valgevenest Venemaale.

„Piiratud operatsioonitempost ja laskemoona kulutamist hoolimata jätkuks laskemoona enamvähem kuueks kuuks,“ märkis Grosberg.