Aadu Must vajas haiglaravi: olin teist etteastet koroonas

„Olukord oli keeruline küll, aga ma ei saa küll hakata teile täpset diagnoosi ette laulma,“ sõnas ta Kroonikale. „Kõige täpsem, mis öelda oskan, on see, et olin korra ikka väga raskes seisus ja olen ülimalt rahul sellega, et sain ise Tartu ülikooli professorina olla haigena Tartu ülikooli kliinikumis, kus on maailmatasemel kolleegid, kes annavad rohtu ja… Olen tundnud kliinikumis suurt naudingut kõrgprofessionaalse ravi ja kohati lausa hüppeliste paranemiste üle.“