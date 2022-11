Varro Vooglaid vaidlustas politseitrahvi kohtus

Väärteomenetluse algatati tuginedes karistusseadustiku paragrahvile, mille kohaselt võib füüsilist isikut karistada avaliku koosoleku pidamisele kehtestatud nõuete rikkumise eest rahatrahviga kuni 200 trahviühiku ehk kuni 800 euro ulatuses. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) otsuse põhjal rikkus Vooglaid nimetatud normi, nõudes tänavu 17. veebruaril Toompeal Stenbocki maja ees toimunud piketil, et Postimehe ajakirjanik Sander Punamäe lahkuks sealt, „kuna nimetatud isik oli varasemalt kajastanud koroonapiirangute vastaseid meeleavaldusi raskelt kallutatult ning käitus ka kõnealusel piketil provotseerivalt ja segas koosolekul osalejaid,“ märgiti pressiteates. Politsei väärteootsuses seisab, et menetluse käigus kogutud tõendite põhjal on kindlaks tehtud, et Vooglaid on toime pannud talle väärteoprotokollis inkrimineeritud rikkumise: ta ei taganud avaliku koosoleku korraldaja ja korrapidajana, et seda viiakse rahumeelselt läbi. Vastavalt PPA hinnangule seadis ta Punamäe ohtu, andes talle korralduse koosolekult lahkuda. Varro Vooglaidi sõnul on ameti otsus kahetsusväärselt kallutatud ja ignoreerib õigusliku hinnangu andmise seisukohast kõige olulisemaid asjaolusid – nii seda, et Punamäele antud korraldus piketilt lahkuda lähtus eesmärgist täita koosoleku korraldajal lasuvat kohustust tagada selle rahumeelne läbiviimine ja turvalisus, kui ka seda, et ükski fakt ei kinnita, nagu pikett ei oleks rahumeelne olnud.

Vooglaid on vaidlustanud talle väärteootsusega määratud 320eurose trahvi Harju maakohtus, kes hakkab asja nüüd arutama.