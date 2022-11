Juhtkiri | Riigikogu pakub endiselt katust

Samas pole eriliseks üllatuseks, kui Mihhail Stalnuhhin annab raha Narva MTÜle Pamjat või Martin Repinski suisa 25 000 eurot Moskva-meelsele õigeusukirikule Jõhvis. Eesti usuleigust arvestades saavad kirikud katuserahana sedavõrd palju, et isegi EELK juht peab vajalikuks teatada, et neile raha andmine pole keelatud.

Rahasaajate nimekirjade ülekontrollimisest on ka esimene kasu siginenud, kui Reformierakonna liige Sulev Kannimäe tahtis anda raha oma küladesse tänavavalgustuse ja seikluspargi rajamiseks. Asja ilmsikstulekul võttis erakond need ettepanekud küll tagasi, kuid õhku jääb küsimus, kas saadikul endal ei hakanud ohutuluke põlema ning miks peab ajakirjandus sellist detektiivitööd tegema hoolimata. Ja kas keegi üldse teab, mida arvukad MTÜd rahaga kavatsevad peale hakata?

Et asi pole päris puhas on näha sellestki, et erakonnad ei soovi konkreetse saadiku seostamist annetatava summaga – nii on Keskerakonna puhul rahaandjana kirjas vaid erakond. Olukord meenutab aastatetagust, kus erakonnaliikmete avalikustamise nõude puhul esitati nimekirjad suvalises järjekorras skaneeritult, tehes sellega andmete töötlemise huvilistele oluliselt keerulisemaks.