JÄLLE! Kliimaaktivistid liimisid end dirigendipuldi külge ja katkestasid Beethoveni kontserdi

Viimastel nädalatel on kliimaaktivistid Euroopas aktiivselt tegutsenud, ent mitte just sellisel moel, mis neile erilist au teeks. Rünnatud on hindamatuid kunstiteoseid: näiteks heideti Vincent van Goghi maali pihta tomatisuppi ning enda käsi on üritatud liimida Johannes Vermeeri ja Francisco Goya teoste külge. Nüüd liimisid kaks aktivisti end Hamburgis toimunud Beethoveni kontserdil dirigendipuldi külge.