MUSTALT REEDELT HEAD DIILID? „Ostan kaupu pigem laotühjendusmüükide ajal, kui need on tõesti 80 protsenti soodsamad!“

„Ma ei saa salata, et mina olen üks nendest ostuhulludest, kes justkui peab musta reede kampaaniate ajal endale midagi soetama. Olgu selleks uued saapad või uus telefon. Kaupluste reklaamid ja allahindlused mõjuvad nagu nõialoits,“ tunnistab Mare, kes armastab suurte kampaaniate ajal šopata. Kui populaarne on must reede eestlaste seas?