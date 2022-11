Viktor Orbán: Ungari parlament kinnitab Soome ja Rootsi liitumise NATOga aasta alguses

Viktor Orbán märkis Slovakkias toimunud briifingul, et tema valitsus on juba otsustanud, et Ungari toetab Soome ja Rootsi liitumist NATOga ning parlament võtab selle punkti aasta esimesel istungil päevakorda. „Ungari toetab kindlasti nende ühinemist – kui seda on teinud valitsus, teeb seda ka parlament,“ selgitas peaminister. Tavaliselt koguneb Ungari parlament uuesti veebruari keskpaigas.