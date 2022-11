TEHKE, MIS TAHATE?! Kõige kurikuulsamate punamonumentide saatuse jättis salajane komisjon otsustamata

Kolmapäeval avalikuks tehtud monumendikomisjoni raport jätab õhku rasvased küsimärgid. Määramata jäi vaat et kõige kurikuulsamate punamonumentide saatus. Maarjamäe memoriaali ja pronkssõduri puhul tõstis salajaste liikmetega komisjon – teada on vaid, et seda juhtis Asko Kivinuk – käed üles.