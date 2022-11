Ei suuda otsustada, mida osta kingituseks? Need lauamängud ja arendavad mänguasjad sobivad nii lastele kui täiskasvanutele!

Läbi aastate on üks populaarsemaid jõulukingitusi olnud LEGO klotsid. Pole ka ime, sest tegemist on kindla peale minekuga, mis sobib nii väiksematele kui suurematele lastele, aga ka täiskasvanutele. Kui laste puhul on tähtis mainida, et see õpetab neile loovust, loomingulisust, loogikat, probleemide lahendamist, eneseväljendusoskust, siis täiskasvanute jaoks on LEGO lihtsalt ideaalne viis lülitada end ülejäänud maailmast välja. Pärast pikka ja kurnavat tööpäeva on nii tore panna klotse kokku ja sealjuures veeta aega oma perega!