Tallinna Lauluväljak – Johannes Mürkese helde pärandus Eestile

Tallinna Lauluväljak on omal kohal olnud juba piisavalt kaua, et muutuda enesestmõistetavaks, umbes nagu Tallinna vanalinn või Kadrioru park. Lauluväljakul pole ette näidata küll nii palju väärikaid aastaid, kuid ometi räägivad kõik need kõnekad paigad meile Eesti riigi ja rahva kujunemise lugu, igaüks eri ajastust ja omamoodi. Siiani on aga kahetsusväärselt vähe avalikkusele teada, kuidas Tallinna Lauluväljak sai kõigi omaks, laulupidude kohaks – just selliseks paigaks, nagu seda armastatakse.