Miks vajab lauluväljak uuendamist?

Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja selgitas, et tegemist on küll suurepärase paigaga laulupidudeks ning eriilmelisteks üritusteks ja kontsertideks, kuid tuleb arvestada, et ala on planeeritud ja rajatud üle 60 aasta tagasi. „Selle perioodi jooksul on tehniliste ja logistiliste lahenduste osas toimunud väga suur areng, mis tähendab, et peame otsima võimalusi nende kasutusele võtmiseks,“ nentis Saareoja, „Kümne aasta eest oli ürituste korraldus hoopis erinev tänapäevast, rääkimata siis aastast 1960, mil lauluväljak praegusel kujul valmis. Oleme edukalt võõrustanud ka tehniliselt väga nõudlikke maailmakuulsaid esinejaid, kuid kuskil tuleb piir ette ning tekib konkurentsis püsimise küsimus.“