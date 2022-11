Lauluväljaku parima ruumilise lahenduse nimel võistlevad seitse tööd

Tallinna Lauluväljak on eriline objekt, mille arenguid saadab suur avalikkuse huvi. Eestlaste jaoks on Tallinna Lauluväljak identiteedi lahutamatuks osaks – see on rahvuskultuuriline pühapaik, mis kannab endas traditsioone. Ja seda pärandit hoides loome ka tulevikku. Konkursile laekunud võistlustööd tähistavad järgmist etappi Tallinna Lauluväljaku ja seda ümbritseva ala kujundamisel, millele on eelnenud pikk ja põhjalik ettevalmistustöö.