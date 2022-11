EI JÄTA JONNI: hääletusmasinate kritiseerimine tõi Bolsonaro liitlastele kopsaka trahvi

Jair Bolsonaro oli tänavuste Brasiilia valimistulemuste vaidlustamise koha pealt esialgu üllatavalt vaikne, mistõttu jäi paljudele mulje, et ta on kaotusega leppinud ning on valmis võimu rahulikult üle andma. Ent teisipäeval põrutas vastuoluline president, et paljude valimismasinate hääled tuleks lugeda kehtetuks, kirjutab CNN. Tema partei korraldatud uuringu kohaselt leiti mõnes elektroonilises hääletusseadmes „märke parandamatust rikkest“. Mäletatavasti esitas kahe aasta eest sarnase protesti ka toonane USA president Donald Trump – ei nimetata ju Bolsonarot ilmaasjata „Troopiliseks Trumpiks“.